Graziani: “Ecco perché sia alla Fiorentina che a Chiesa conviene proseguire insieme”

Francesco Graziani, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Castrovilli rimarrà sicuramente, mentre su Chiesa c’è qualche dubbio. Il problema che è emerso adesso, però, è che i prezzi caleranno a causa dell’emergenza Coronavirus. E la Fiorentina, se lo dovesse vendere, non incasserà i 70-80 milioni richiesti: per questo è bene che rimanga anche lui, magari sarà venduto tra un anno quando i prezzi dei giocatori si rialzeranno. Ho letto le sue dichiarazioni dei giorni scorsi (LEGGI QUI), ma alle parole dei calciatori io credo poco. Sono contento, però, del fatto che il rapporto tra il padre e la Fiorentina sia tornato cordiale e positivo. Si sono resi conto che in giro per l’Italia e l’Europa grandi possibilità potrebbero non riaprirsi. Il progetto di Commisso per i prossimi anni farebbe di lui il simbolo della nuova squadra e questo sta entrando sempre più nella testa dei Chiesa“.