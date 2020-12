Graziani: “Fiorentina in crisi? Ecco come si dovrebbero risolvere i problemi”

.Ciccio Graziani, ex allenatore e attaccante di Fiorentina, Roma e Torino, ha parlato a Radio Sportiva: “Conte è capace a fare l’allenatore e mi piace, ma non sa gestirsi dal punto di vista comunicativo. A Cagliari ha sofferto più di tutte per vincere. Non sono i moduli che fanno vincere le partite, ma i calciatori. Juventus? Contro il Genoa è stato un assalto a Fort Apache, si vedeva che prima o poi i rossoblu avrebbero subìto uno o più gol. Ma come si fa a lasciare fuori Dybala? Ha imprevedibilità, fantasia, è un talento strepitoso, da trequartista fa la differenza. Atalanta? L’uscita social di Gomez mi fa pensare che lo scontro ha creato qualche morto. Credo che la sua avventura in nerazzurro sia giunta alla fine. Se il Papu decide di andarsene a gennaio ha subito almeno 4-5 grandi squadre pronte a prenderlo. Chi sta peggio tra Fiorentina e Torino? I viola risolvono i suoi problemi prendendo uno o due attaccanti, i granata non riesco a comprendere come possa essere in questa situazione avendo una squadra da zona Europa League“.

