Graziani: “Fiorentina-Italiano binomio perfetto: con 2/3 giocatori si può puntare in alto”

Questo pomeriggio l’ex attaccante di Fiorentina e Torino Francesco Graziani, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di fare il punto della situazione su Cabral, e sulle sue possibilità di essere il futuro centravanti viola, sul futuro di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Cabral sarà senza dubbio è l’attaccante della Fiorentina del prossimo anno. Non si sa se i viola riscatteranno Piatek, oppure se andranno su altri profili, ma Cabral rimarrà sicuro al centro del progetto. Per quanto riguarda Italiano sono dell’idea che il tecnico debba ringraziare la società viola, e viceversa: questo perchè negli ultimi 10 mesi hanno dimostrato di essere un binomio perfetto. La bravura di Italiano è stata quella di riuscire ad invertire i risultati disponendo di 7/8 individui che c’erano già precedentemente, e che avevano rischiato di retrocedere. lui ha cambiato modulo, ha fatto un lavoro straordinario dal punto di vista tecnico, tattico e mentale. Allo stesso tempo pretendo che non si cominci a montarsi la testa, perchè nel calcio bastano 3 risultati negativi per mettere in discussione tutta una stagione. Italiano è stato bravissimo e, comunque vada, sarà una stagione positiva. Nel caso in cui non riusciremo a tornare in Europa questa stagione è comunque buona. Italiano e la società si devono mettere ad un tavolo ed esporre le proprie esigenze per progettare il futuro. La Fiorentina vuole tornare tra le prime 5/6 del campionato e sono convinto che in estate il tecnico indicherà alla società quei 2/3 profili che possono migliorare questa squadra”.