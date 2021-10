Graziani: “Fiorentina, offerta incredibile a Vlahovic, come faccia a rifiutarla non lo so. Non ha numeri da top player e quest’anno non arriva a dieci reti, fossi in lui firmerei subito”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Graziani, sul Corriere dello Sport-Stadio è stato chiamato a commentare la vicenda riguardante Dusan Vlahovic.

A tal proposito, Graziani ha dichiarato: “La Fiorentina a mio parere si è comportata benissimo. Ha proposto a Vlahovic un contratto incredibile, gli ha offerto il quadruplo di quello che guadagna ora”.

Poi ha aggiunto: “La soluzione è il dialogo. Bisogna sedersi e riproporre al ragazzo l’offerta di quattro-cinque milioni che già gli avevano messo davanti. Come faccia a rifiutarla proprio non so. Cinque anni a quelle cifre per un ragazzo che se andiamo a vedere ha ballato una sola stagione. In questo campionato un gol su azione e tre rigori. Non sono numeri che meritino un contratto da top player. Se tanto mi dà tanto, Vlahovic non arriva a dieci reti…Fossi in lui firmerei per la Fiorentina e mi assicurerei la tranquillità economica. Così anche se mi fermo a otto o nove gol prendo comunque quattro milioni e mezzo. La scommessa pesa tutta sulla società”.