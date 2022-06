Graziani: “Fiorentina, prendi Belotti! La squadra di Italiano ha bisogno di tre punte forti”

Alle colonne de Il Tirreno, ha parlato l’ex Fiorentina Ciccio Graziani, intervenendo su diversi temi viola inerenti al mercato. Queste le sue parole sugli obiettivi in attacco: “Belotti è libero e a parametro zero. La Fiorentina deve prenderlo obbligatoriamente. Ha sempre segnato tanti gol e adeso vuole tornare protagonista, potrebbe essere il rinforzo ideale. Se devo fare un investimento prendo Pinamonti, mi piace molto anche lui, ma secondo me la coppia Belotti Cabral sarebbe il top”

E su Joao Pedro: “A Cagliari ha fatto bene, ma tra lui e il Gallo prendo sempre quest’ultimo. Oppure li prendo entrambi. La Fiorentina ha bisogno di tre punte forti”.