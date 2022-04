Graziani: “Fossi stato Cabral, mi sarei mangiato vivo Sottil. L’esterno è troppo individualista”

“Fossi stato Cabral, mi sarei mangiato vivo Sottil“. L’ex attaccante e allenatore della Fiorentina, Francesco Graziani, non usa mezzi termini per commentare l’azione fallita nel finale della partita contro l’Empoli dall’esterno offensivo viola.

“Se in quella circostanza mette la palla in mezzo – ha detto ancora Graziani su RTV38 – fa segnare il brasiliano. Sottil mi piace come giocatore, ma è troppo individualista. Se in quell’occasione avesse passato il pallone avrebbe fatto un capolavoro”.

“Poche palle giocabili”, per Graziani sono mancati i rifornimenti a Cabral che ieri è stato lanciato come titolare da Italiano.