Graziani: “Ho visto una Fiorentina in crescita. Due sbagli stanno condizionando la stagione”

L’ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Graziani, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare della Viola all’indomani della sconfitta di San Siro contro il Milan.

Queste le sue parole: “Ho l’impressione che in una stagione così strana, alla fine possa vincere il campionato. Fiorentina? A San Siro si è vista una squadra migliore sotto il profilo tecnico-tattico rispetto all’esordio di Prandelli contro il Benevento. Quella contro i campani è la sconfitta che pesa più di tutte. Commisso ha la responsabilità di aver confermato Iachini nonostante il parere contrario dei dirigenti. L’altro errore della Fiorentina è stato quello di aver composto un attacco con tre giocatori come Cutrone, Vlahovic e Kouame. Ma è chiaro che soltanto chi fa può sbagliare, nel calcio così come nella vita”.