Graziani: “I miei due nomi per la panchina della Fiorentina. Su Juric dico che…”

L’ex giocatore della Fiorentina, Ciccio Graziani, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Viola ha la fortuna di non avere più alcun tipo di pressione o stress addosso: può giocare finalmente libera di testa, per questo contro l’Inter potrà fare una buona prova. Juric? Se la Fiorentina non ha già chiuso per il suo arrivo, a questo punto non se ne farà più di nulla. Io ho sempre sostenuto due nomi per la panchina viola: il primo è Spalletti, che è il mio preferito. L’altro è Ranieri, che è un grande conoscitore di calcio e alla Sampdoria ha fatto un ottimo lavoro. Prenderei un tecnico italiano, che conosce già il campionato e con il quale si potrebbero programmare le prossime stagioni. Di Francesco? A Pescara e Sassuolo ha fatto molto bene, mentre alla Roma non ci dobbiamo dimenticare che ci sono delle pressioni enormi. Detto questo, è riuscito a portare i giallorossi in semifinale di Champions League. Pur essendo giovane ha già esperienza: io non lo scarterei, per me è bravo”.

