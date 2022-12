Graziani: “Il calcio italiano è a rischio fallimento, tutte le società sono costrette a cedere alle offerte indecenti. E così dovrà essere anche per Amrabat”

L’ex giocatore viola Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto su Sofyan Amrabat, tra il suo exploit mondiale con il Marocco e le voci sul suo futuro:

“L’anno scorso – non lo nego – ero tra quelli a cui non piaceva proprio Amrabat. Poi, verso la fine del campionato, sia per i fastidi fisici di Torreira che per qualche scelta tecnica, Italiano scelse il marocchino e iniziò a fare bene”.

E ancora: “Il calcio italiano è a rischio fallimento, è in default, per cui ogni società, non solo la Fiorentina, fa bene ad accettare offerte monstre per i migliori giocatori. Se arriva una proposta indecente, Commisso fa bene a lasciar partire Amrabat: un’offerta da 45 milioni di euro, per esempio, non si potrebbe mai rifiutare. Ovviamente te ne devi assumere le responsabilità, perché se poi le cose non vanno bene, è la società a doverci mettere la faccia”.