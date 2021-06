Graziani: “Il problema di Ribery non è economico ma di fiducia. Kouame non può fare il vice Vlahovic, servirebbe Pavoletti”

A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani. Queste le sue dichiarazioni su alcuni dei giocatori viola: “A Ribery rinnoverei subito il contratto, ma non può pretendere di giocare sempre. Il suo problema non credo sia economico ma di fiducia. Kokorin dovrà essere valutato attentamente da Gattuso, ma serve un vice Vlahovic. Kouame non lo può fare, Pavoletti potrebbe essere il giusto profilo”.