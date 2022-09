Graziani: “In Europa grazie a Italiano, che è stato fenomenale. Però non capisco perché a volte non metta le due punte insieme”

L’ex Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sull’attuale situazione in casa viola. Queste le sue parole: “La squadra l’anno scorso ha fatto un mezzo miracolo, ma in questa stagione c’è da fare meglio. Non puoi competere solo con le prime quattro. Credo che Vlahovic non ti avrebbe portato in Champions. Il ritorno in Europa è stato grazie a Italiano, che è stato fenomenale”

E ancora: “Non capisco però a volte perché non mette due punte insieme, anche se prima o poi andranno stabilite delle gerarchie. E’ un ottimo tecnico, ma secondo me cambia troppo da una partita all’altra”