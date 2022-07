Graziani: “Italiano andrà sostenuto se punterà su qualche giovane. Zurkowski? Punterei su di lui”

L’ex Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue parole sull’attuale situazione in casa viola: “Jovic mi ha impressionato per i movimenti che fa. Zurkowski? Se ne arriva uno più bravo parta pure, ma non andrei ad arrampicarmi sugli specchi con un altro profilo simile al suo. Troverei un giovane italiano per fare il vice Biraghi, nella serie cadetta ce ne sono molti. La Primavera? Il salto in prima squadra è enorme. Se Italiano avrà il coraggio con qualche ragazzo, andrà sostenuto”.