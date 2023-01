Graziani: “Italiano dovrebbe alzare la voce contro i suoi giocatori: è l’unico che può salvare questa squadra. Jovic? Non sa tenere l’area di rigore”

L’ex attaccante viola, Ciccio Graziani, è intervenuto a Radio Bruno per commentare il momento NO della Fiorentina di Italiano, divisa fra impegni di campionato e un mercato che non ha voglia di decollare:

“Se io fossi Italiano sarei fortemente arrabbiato con la squadra, dovrebbe alzare la voce. I valori della rosa sono superiori a quello che si vede sul campo. L’unico che può risollevarla è Italiano, sta all’allenatore uscire dall’andazzo negativo di questa annata. Ovviamente anche la dirigenza deve intervenire e fare la voce grossa in un momento complicato come questo”.

E ancora: “Amrabat e Barak non giocano a Firenze come facevano con Marocco e Verona, mi piacerebbe parlarci e capire perché. Poi questa squadra ha bisogno di un bomber da almeno 10 gol che alzi il proprio livello perché Jovic non ha le capacità per reggere da solo l’area di rigore“.