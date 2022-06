Graziani: “Italiano vorrà mantenere la spina dorsale della Fiorentina. Se Odriozola se ne va non mi strapperei i capelli. Torreira è fondamentale, ma i soldi li spendere per un attaccante”

L’ex attaccante viola Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno a proposito della stretta attualità in casa Fiorentina: “Sono convinto che Italiano abbia 4/5 punti fermi della sua squadra, e quelli non si toccano. La spina dorsale della Fiorentina deve esser mantenuta. Se andrà via Odriozola io i capelli non me li strappo (ride ndr). Se mi prendono Bellanova in quel ruolo sono apposto. Un terzino non cambia le potenzialità di una squadra. Torreira invece è fondamentale. Piuttosto spenderei qualcosa in più per un attaccante”.

E ancora: “Un terzino lo trovi in giro, così come un buon difensore. Alla Fiorentina serve un portiere, un difensore, un centrocampista, anche se li siamo messi bene, e poi dovremo prendere una punta e mezzo. Cabral? Quando l’ho visto mi è piaciuto. I movimenti che fa sono da vero attaccante”.