Graziani: “Jovic dovrà mettersi in riga appena arriva a Firenze. Mandragora? Non capisco perché il Torino non l’abbia riscattato”

A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani. Queste le sue parole sulla situazione in casa viola:

“Jovic mi piace, ma appena arriva deve mettersi in riga, capendo cosa gli chiederà Italiano. E’ un giocatore di calcio, per vincere le partite serve fare gol e i punti guadagnati passano dalle capacità del settore offensivo. Sono felice anche dell’arrivo di Mandragora, fa bene sia la fase difensiva che quella offensiva. Sinceramente non capisco perché il Torino non l’abbia riscattato”.