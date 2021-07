Graziani: “Kokorin andrà valutato quando sarà al 100% della forma fisica. Non sottovaluterei Biraghi”

A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore viola Ciccio Graziani, parlando di vari temi di casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Callejon non credo abbia la forma fisica per giocare titolare fisso, ma già averlo visto ieri fin dal primo minuto è un buon segnale. Kokorin prima di valutarlo deve tornare al 100%, ci sarà un motivo se gente come Mancini e Capello lo avevano consigliato alla Fiorentina. Biraghi? Un anno fa giocava in Nazionale, non deve essere così male… Lui è un terzino di spinta, Italiano sa che ha problemi a difendere”.