Graziani: “La classifica è corta, la situazione è difficile per Genoa, Fiorentina, Lecce, Torino e Sampdoria”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Sportiva parlando della situazione in Serie A: Il Genoa con Nicola gioca meglio, ma la situazione è difficile come per Lecce, Torino, Sampdoria. e anche Fiorentina. La classifica è corta e ci sarà una lotta serrata per non retrocedere”

Sulla ripresa: “La logica sarebbe quella di giocare dalle 18 in poi, è chiaro che ci sia un grande dispendio energetico. A certe temperature non è mai morto nessuno, però si può fare”

Sul pubblico: “Col distanziamento è ipotizzabile anche il ritorno del pubblico. Vedremo quali saranno le risposte del virus. Ma andiamoci cauti”