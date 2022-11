Graziani: “La Fiorentina deve cedere uno tra Jovic e Cabral: c’è un attaccante italiano che farebbe al caso nostro. Gonzalez? Vorrei sentire cosa ha da dire”

Ciccio Graziani, ex attaccante viola, oggi opinionista in tv, ha parlato di Fiorentina nel consueto appuntamento con Radio Bruno:

“Cabral e Jovic hanno avuto un rendimento inferiore a quello che ci si aspettava da loro. Per me, però, renderebbero meglio giocando insieme. Jovic come terminale del gioco di Italiano è esposto a brutte figure, non lo sa reggere l’attacco da solo. Inoltre, l’alternanza non giova a nessuno. Cabral lo ritengo un buonissimo centravanti che in un ambiente diverso potrebbe venire fuori. Ora la Fiorentina deve vendere uno dei due e puntare su uno più affidabile. Belotti a Roma sta faticando, potrebbe essere un pensiero“.

Poi su Gonzalez: “Non mi piace questo accanimento nei suoi confronti. E’ vero che potrebbe non aver voluto rischiare in vista dei Mondiali, ma non si può effettivamente sapere se ha ancora fastidio. Il miglior medico di un calciatore è se stesso. Vorrei sentire anche la sua versione dei fatti“.