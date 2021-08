Graziani: “La Fiorentina farebbe una pazzia a non cedere Vlahovic per 70 milioni. Orsolini? A dieci milioni lo prendo subito”

L’ex giocatore della Fiorentina, Ciccio Graziani, ha parlato dei temi del momento in casa viola a Radio Bruno Toscana.

Ecco le sue dichiarazioni: “Se la Fiorentina non cedesse Vlahovic per 70 mln, sarebbero dei pezzi. È una cifra elevata che consentirebbe alla società di rinforzare gli altri reparti e prendere un sostituto all’altezza. Kouame? Dipende da come lo vede Italiano: con Iachini e Prandelli è sempre stata un’alternativa. Esterni? Per me Saponara non ci può giocare, è un trequartista: con il 4-3-3 mi tengo Callejon. Orsolini? A dieci milioni lo prendo subito, è un giocatore adatto per il modulo di Italiano. Per il centrocampo dipende dalle valutazioni che farà il tecnico su Pulgar e Amrabat: idem in difesa con Pezzella e Milenkovic. La Fiorentina dovrà essere brava a farsi trovare pronta per le alternative. Non sono preoccupato, la squadra verrà completata strada facendo”.