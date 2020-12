Graziani: “La Fiorentina non può aspettare Vlahovic. Prenderei subito Caicedo, altrimenti…”

A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani, parlando di quella che è la situazione in casa viola. Queste le sue parole: “A questa squadra mancano due pedine, ma mi accontento di una punta. A luglio incontrai Vlahovic e gli consigliai di lavorare tanto perché fa molta fatica dopo essersi smarcato e nel muovere il corpo tra la palla e la porta. La Fiorentina non lo può aspettare, servono i gol. Caicedo lo prenderei subito, è uno che sgomita e lotta. Altrimenti andrei su Piatek. Pulgar e Amrabat? on ha senso farli giocare insieme, si pestano i piedi”.

