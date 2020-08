Graziani: “La Fiorentina non può permettersi Higuain per due ragioni. Ma perchè non è stato preso Bonaventura a parametro zero?”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani ha parlato del mercato viola a Radio Bruno: “Higuain? Guadagna molto, e a 7,5 milioni all’anno la Fiorentina non può prenderlo. Senza contare che non farebbe le coppe. Io avrei preso uno come Bonaventura: giocatore forte, lo puoi prendere a parametro zero. Mi sarebbe piaciuto vederlo con la maglia viola”.

