Graziani: “La Fiorentina spieghi cosa è successo con Torreira. Jovic? Giocatore vero, dipenderà dalle sue ambizioni”

In occasione di Pitti Immagine, l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani ha parlato a tuttomercatoweb.com. Tra i temi trattati anche il futuro del club viola e l’addio di Torreira. Queste le sue parole: “Ci sono buone prospettive di crescita. La Fiorentina riparte da un allenatore capace e da uno zoccolo duro di 7-8 giocatori su cui si può far affidamento. Bisogna vedere chi va via e chi arriverà al loro posto, ma sono ottimista”.

E su Torreira: “Non sono stati quei 15 milioni secondo me, ma altre cose che noi non sappiamo. Torreira ha fatto un campionato straordinario, per Italiano è sempre stato un titolarissimo. Pradè ha fatto carte false per portarlo a Firenze, Barone e il presidente hanno grande stima di lui. Non so di preciso cosa sia successo, ero convintissimo sarebbe rimasto a Firenze, poi però alcune dichiarazioni anche del giocatore ci fanno capire che qualcosa è andato storto e qualcuno è venuto meno. Adesso però bisognerebbe sentire cosa dice la Fiorentina, perché io voglio il controcomunicato, non mi fido di una dichiarazione sola”.

E su Jovic: “Questi sono giocatori fatti, giocatori veri. Lui è di sicura affidabilità, lasciamo stare l’ultimo periodo al Real. Però sono operazioni difficili per le cifre in questione, e bisogna vedere se il ragazzo viene volentieri in una squadra competitiva ma che non punta al vertice”.