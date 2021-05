Graziani: “L’arrivo di Gattuso alza le aspettative per la prossima stagione. La Fiorentina si affida a una garanzia in panchina”

A Radio Bruno ha parlato l’ex Fiorentina Ciccio Graziani, intervenendo sull’arrivo a Firenze di Rino Gattuso. Queste le sue parole: “Rino tutta la vita! Lui oltre a essere un bravo allenatore è anche una persona per bene, trasmettere il suo carattere. C’era stato un incontro tra Lotito e Gattuso ma si erano dati qualche giorno di tempo. La Fiorentina dunque si è reinserita e ha fatto una proposta schiacciante. L’arrivo di Gattuso alza le aspettative e il prossimo anno non basterà fare meglio di questa stagione. Senza giocatori non sviluppa niente nemmeno lui, ma a livello di panchina la Fiorentina si affida a una garanzia”.