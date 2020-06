Graziani: “Lazio-Fiorentina? Fabbri si è assunto una responsabilità che non gli competeva. E ora vorrei che Rizzoli gli dicesse che non arbitra più fino a fine anno”

L’ex attaccante e allenatore della Fiorentina, Ciccio Graziani, intervenuto su Radio Sportiva, ha commentato così quanto accaduto nella partita tra i viola e la Lazio: “I gigliati a Roma mi sono piaciuti in tutto e per tutto, hanno giocato con entusiasmo e c’è stata una perla meravigliosa di Ribery. Peccato la partita sia stata condizionata dall’arbitro Fabbri, che si è assunto una responsabilità che non gli competeva. Episodi dubbi? L’arbitro deve essere richiamato e riguardarsi l’azione al VAR. Vorrei che Rizzoli e Nicchi chiamassero Fabbri e gli dicessero che non arbitra più fino a fine anno”.

5 1 vote Article Rating