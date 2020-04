Graziani: “Malinovsky adesso costa il doppio. Belotti costa troppo per la Fiorentina”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani ha parlato così a Radio Bruno: “Malinovski? Se l’Atalanta fosse disponibile a venderlo andrebbe preso, ma oggi vale dieci volte di più rispetto a quanto è stato pagato. Anche Paquetà è un bel profilo, ma il Milan non farà sconti. Non so quanto avrebbe senso prenderlo, comunque serve anche l’opinione di Iachini che deve indicare che giocatori gli servono per caratteristiche. La Fiorentina deve tornare sul mercato in attacco, Vlahovic rimarrà ma Cutrone non lo so. Belotti? Costa troppo per la Fiorentina“.