Graziani: “Martinez Quarta in Nazionale ha fatto benissimo, bisognerebbe dargli fiducia. Milinkovic-Savic? Con lui giocherebbe Terracciano”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Jovic mi piacerebbe molto vederlo a Firenze, è un giocatore di calcio vero con grande carattere e qualità. Però non so se faccia al caso dei viola, io continuo a vedere meglio un Joao Pedro o un Belotti. Sostituto di Torreira? Le ultime partite di Amrabat sono state molto convincenti. Per quanto riguarda Milenkovic, secondo me potrebbe essere tranquillamente sostituito da Martinez Quarta. Con l’Argentina ha giocato benissimo, bisogna dargli fiducia”.

E poi su Vanja Milinkovic-Savic ha aggiunto: “Ho visto anche delle prestazioni molto buone da parte sua. Certo non è il profilo che ci aspettavamo, ancora una volta si andrebbe su un usato sicuro. Se arrivasse, comunque, secondo me il titolare sarebbe Terracciano. La logica direbbe di andare su un portiere giovane, che magari va pagato un po’ ma che possa rimanere a lungo”.