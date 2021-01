Graziani: “Mercato? Pradè da solo non può fare nulla, mi stupisce che sia l’unico capro espiatorio. Muove le fila, ma non è da solo a prendere le decisioni”

L’ex calciatore di Torino e Fiorentina Francesco Graziani è intervenuto così a Radio Bruno per parlare del match di venerdi ma non solo: “Il Torino in questo momento sta peggio della Fiorentina, inoltre i viola con l’ultima vittoria contro il Crotone si sono messi al sicuro. Mercato? Pradè da solo non può fare nulla, mi stupisce che sia l’unico capro espiatorio. Muove le fila, ma non è da solo a prendere le decisioni. C’è un lavoro di confronto del settore tecnico e l’ultima parola che spetta al presidente, chi ci mette i soldi. Si parla sempre e solo del dirigente romano, ma è l’unico ad averci sempre messo la faccia, anche per decisioni non sue”.

0 0 vote Article Rating