Graziani: “Mi aspettavo una punta, spero di essere smentito dei giovani. Contro Spezia e Udinese conta solo vincere, altrimenti Iachini…”

A Radio Bruno ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani in merito alla sessione di calciomercato appena conclusa. Queste le sue parole: “Nel calcio di oggi conteno soprattutto i soldi. Molti giocatori hanno detto di no, anch’io speravo che Pradè prendesse una punta. Spero di essere smentito dai giovani. Se fosse arrivato Milik parleremo di una Fiorentina molto più competitiva. Basta parlare di Chiesa, ora c’è Callejon, viva Callejon! Se non arrivano vittorie contro Spezia e Udiese è legittimo cominciare a mettere in dubbio Iachini“.

