Graziani: “Mi piace come gioca e lotta il Torino di Juric: penso che potrebbe fare come la Fiorentina dell’anno scorso”

‘Ciccio’ Graziani, ex attaccante di Fiorentina e Torino, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare l’ottimo stato di forma della squadra allenata da Ivan Juric. L’opinionista ha fatto poi un paragone tra la formazione granata e quella di Vincenzo Italiano della passata stagione, sentite cosa ha detto:

“Il Toro ha tanti giocatori bravi, i nuovi acquisti stanno rendendo alla grande e ho anche fiducia in Pellegri. Mi piace come gioca, corre e lotta la squadra di Juric. Penso che possa provare a fare un campionato come quello della Fiorentina la scorsa stagione: il massimo sarebbe arrivare in Conference League“.