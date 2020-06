Graziani: “Mi piacerebbe davvero chiedere a Iachini perché ha messo Cutrone e Sottil solo al 92′. Non lo voglio crocifiggere ma…”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani a Radio Bruno ha parlato delle sostituzioni effettuate dal tecnico viola Beppe Iachini: “Mi piacerebbe davvero chiedere a Iachini perché ha messo Cutrone e Sottil solo al 92′. Non ha davvero senso farle a tempo scaduto. Iachini non lo voglio crocifiggere, ma certe mosse non le capisco. Giochi con il Brescia, schiera due centravanti con Ribery trequartista e Chiesa a tutta fascia. Bisogna avere più coraggio”.

3 1 vote Article Rating