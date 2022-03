Graziani: “Non capisco perché Italiano non ha messo Cabral contro il Verona. Non stava bene? Allora non convocarlo nemmeno”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Per quanto io voglia bene a Italiano, non capisco la scelta di non aver inserito Cabral al posto di Piatek contro il Verona. Non stava bene? Allora non lo devi nemmeno convocare, così eviti anche polemiche e dubbi come questo”.

E poi sul prossimo impegno contro il Bologna ha aggiunto: “E’ una partita che va vinta, per superare un periodo molto difficile in cui la Fiorentina ha perso tanti punti. La quadra comunque è viva e non possiamo esserne scontenti. A inizio stagione avrei messo non una, ma quattro firme per essere ottavi a questo punto della stagione”.