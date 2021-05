A Radio Sportiva ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani, intervenendo su quello che potrebbe essere il futuro della squadra viola. Queste le sue parole: “Per la prossima stagione c’è da individuare uno zoccolo duro e ripartire da lì, non bisogna rifondare tutto. Gli acquisti non potranno essere sbagliati e cinque o sei elementi dovranno essere cambiati. Non si può soffrire tutta una stagione in questo modo”.