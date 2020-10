Graziani: “Non scambierei la rosa del Torino nemmeno con la Fiorentina, eppure…”

Zero punti in quattro partite: il Torino è l’unica squadra di A ad essere rimasta ancora al palo. L’ex attaccante granata e della Fiorentina, Ciccio Graziani, sul Corriere Torino argomenta in merito: “Non scambierei la rosa granata né col Parma, né col Bologna, né col Sassuolo, né con la Sampdoria, forse nemmeno con la Fiorentina. Però in questo 2020 il Torino ha reso al 30% del suo valore. Quando le cose vanno male la società ha le sue responsabilità come anche gli allenatori, però io dico che sono sempre i giocatori che vanno in campo.

