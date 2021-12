Graziani: “Oggi mi accontenterei di non perdere. Senza calci di rigore Simeone sarebbe il capocannoniere del campionato”

A Radio Bruno ha parlato l’ex viola Ciccio Graziani sull’ultima partita del 2021 che disputerà la Fiorentina a Verona. Queste le sue parole: “Mi accontenterei di non perdere contro l’Hellas Verona. Speriamo anche in un pizzico di fortuna perché i gialloblù sono temibili nonostante le assenze. Vlahovic vede la porta come fanno pochissimi altri”

E ancora: “Simeone? Se non si contassero i calci di rigore sarebbe primo nella classifica marcatori.Ha imparato a concretizzare e a fare gol bellissimi, ora è molto più cinico”.