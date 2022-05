Graziani: “Ora più che mai la Fiorentina ha bisogno di fiducia e positività. Costruzione dal basso? Più rischi che vantaggi”

L’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Nel miglior momento della stagione la Fiorentina è incappata in sconfitte inaspettate. La squadra comunque ora più che mai avrebbe bisogno di fiducia e positività da parte dell’ambiente, invece vedo il contrario. Siamo pur sempre settimini e ancora in corsa per l’Europa, se poi non dovessimo andarci ci sarà dispiacere ma la stagione rimarrà positiva”.

E poi, sulla costruzione dal basso, ha aggiunto: “Ormai non ci sono più allenatori, ma scienziati con accanto staff di sette o otto persone che studiano qualunque cosa. La costruzione dal basso, nello specifico, secondo me è più un rischio che un vantaggio. Posso capire un portiere che rinvia bene e manda un attaccante in porta, come Maignan, ma non ho mai visto fare un gol grazie alla ripartenza da dietro. Aggiungo che i portieri sono sempre più scarsi nei fondamentali, come ad esempio le uscite; ecco, forse sarebbe meglio farli lavorare su queste cose invece che sul gioco con i piedi”.