Graziani: “Pasqua ha sbagliato due volte, ma Commisso ha esagerato”

Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva commentando le parole del presidente viola Rocco Commisso al termine della partita della Juventus. Queste le sue parole: “Commisso ha esagerato nel suo sfogo alla fine della partita. In occasione del secondo rigore Pasqua ha sbagliato due volte, ma sono contento che sia andato al monitor. L’arbitro perfetto non esiste, quello più bravo è quello che sbaglia meno”.