Graziani: “Penso alla Fiorentina che era già pronta per scendere in campo. Se si prende una decisione, quella deve rimanere”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Sport Mediaset XXL in merito al caos delle partite rinviate: “Non capisco le tempistiche. Giovedì era stata presa una decisione (di giocare a parte chiuse, ndr) e sabato hanno cambiato tutto. Penso a quelle squadre, come la Fiorentina, che erano già in ritiro pronte per scendere in campo. La cosa migliore sarebbe stata rinviare l’intera giornata. Non si può andare avanti a spizzichi e bocconi, con le cose in bilico fino all’ultimo tutti i giorni. Una volta che viene presa una decisione, quella deve rimanere”.