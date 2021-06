Graziani: “Per Italiano la Fiorentina è l’occasione per fare il salto di qualità. Commisso fa bene a non farsi prendere per il collo”

A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani, intervenendo sul probabile approdo sulla panchina viola di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Italiano è bravo ma la società lo deve supportare e dargli fiducia, altrimenti si ha l’effetto contrario. Perché lo Spezia non dovrebbe essere riconoscente con lui? Che senso ha mettere le clausole? Fossi un allenatore non le accetterei. Per Italiano Firenze è l’occasione di fare il salto nella propria carriera. Commisso fa bene a non farsi prendere per il collo”.