Graziani: “Per vendere Chiesa alle cifre che vuole la Fiorentina bisogna che qualcuno si innamori di lui”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani ha parlato così a Radio Bruno: “Chiesa? Bisognerebbe chiedere a lui che cosa voleva dire quel gesto, ma a me non importa, sono contento che la Fiorentina abbia pareggiato. Io credo sia difficilissimo vendere Chiesa alle cifre che si sono dette, i top club devono essere proprio innamorati di lui per spendere così tanto. Kouame? Se dovesse star bene, inizierei a farlo giocare insieme a Chiesa e Ribery”.

