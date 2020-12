Graziani: “Punterei su Piatek, magari riesce a svegliare anche Kouame. Critiche su Pradè esagerate”

A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani, parlando dell’attuale situazione offensiva della squadra viola. Gli altri reparti non funzionano male. Queste le sue parole: “Il problema della Fiorentina è la mancanza di una punta che butti dentro. Io scommetterei su Piatek e manderei in prestito uno dei nostri attaccanti. Insieme a Kouame al Genoa hanno fatto buone cose, magari il polacco riesce a svegliare anche Christian. Sento un esagerazione intorno a Pradè, così come l’avvertivo con Corvino. Dietro c’è un gruppo di lavoro complesso. Non è il solo DS a fare tutto”.

