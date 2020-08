Graziani: “Se Chiesa vuole accettare una vetrina internazionale lo faccia. Se la Fiorentina dovesse perderlo a parametro zero sarebbe un disastro”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani a Radio Bruno Toscana ha parlato così della situazione di mercato e non solo di Federico Chiesa: “Se lui vuole accettare una vetrina internazionale, lo faccia, e poi la Fiorentina, gestendo bene i soldi che devono arrivare, potrà costruire qualcosa di utile ad alzare il livello tecnico della squadra. La Fiorentina non si può permettere di perdere Chiesa a zero, se lui decide di rimanere fino al 2022 e poi liberarsi a zero sarebbe un vero disastro per il club viola”.

