Graziani: “Smettiamola di attaccare i giocatori per delle ca***te. Se non arrivano i risultati difficile giustificare anche Prandelli”

A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani intervenendo su vari temi della squadra viola. Queste le sue parole: “Su Ribery mi dispiace perché non lo vedo motivato, ma la squadra ha bisogno di lui e delle sue giocate. Altro giocatore in calo è Castrovilli. Non so cosa sia successo dopo il suo sfogo di ieri sera. Viviamo in un mondo social, ma chi se ne frega se mette un Mi Piace a Bernardechi o Chiesa. Smettiamola con queste ca***te e valutiamo il campo. Altro giocatore che rivaluterei è Duncan, è sparito. Non ho capito lo schierare insieme Pulgar e Amrabat contro il Genoa. Mi fido di Prandelli ma spero per lui arrivino i risultati perché altrimenti diventa difficile anche per lui trovare giustificazioni”.

