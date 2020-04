Graziani: “Sono favorevole ad una serie A d’estate. Kulusevski è il naturale sostituto di Bernardeschi e potrebbe far meglio dell’ex Fiorentina”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani a Radio Sportivo ha parlato dei possibili risvolti per quanto riguarda il calcio italiano: “Campionato? In questo momento si può dire che non riprenderà. Se solo dovessero arrivare notizie positive, allora verso il 15-20 aprile si potrebbe ragionare di poter giocare, magari a porte chiuse. Sarebbe estremamente importante terminare il campionato. Se il campionato terminasse oggi? Non assegnerei lo scudetto perché 12 partite da giocare sono ancora tante. Per le coppe, l’Uefa prenderebbe le squadre più avanti in classifica. Giocare la serie A in estate come ipotezzato da Zenga? Favorevolissimo”. Poi una battuta anche sull’ex numero 10 viola Federico Bernardeschi: “Kulusevski è il naturale sostituto di Bernardeschi e in prospettiva potrebbe fare meglio.