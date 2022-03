Graziani: “Sono preoccupato per Cabral. A Milano il gioco sugli esterni ha funzionato, ma Piatek…”

A Radio Bruno ha parlato l’ex calciatore della Fiorentina Ciccio Graziani, intervenendo su alcuni temi di casa viola. L’attenzione si è concentrata particolarmente sul reparto offensivo:

“Contro l’Inter il gioco sugli esterni ha funzionato, ma a rimetterci è stato Piatek che non ha avuto molti palloni giocabili. Sono preoccupato per Cabral: i pochi minuti in campo mi fanno sorgere dei dubbi. Italiano lo sta tenendo pochissimo in considerazione. Serve tanto lavoro in allenamento per fargli capire i movimenti, cosa cerca l’allenatore da lui e cosa può fare di più in campo”.