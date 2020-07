Graziani: “Sono tre le operazioni di Pradè che non mi sono piaciute. Quest’anno mi aspettavo di più ma la proprietà non c’entra”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani a Radio Bruno ha parlato dell’attuale proprietà gigliata: “Sono entusiasta di questa proprietà. E’ il primo anno e sono arrivati un po’ in ritardo rispetto ai tempi prefissati. Credo che Commisso abbia fatto ottime cose compreso il progetto del Centro Sportivo. Mi aspettavo un po’ di più da questa Fiorentina, ma la proprietà non c’entra nulla. Questa società penso possa far molto bene nei prossimi anni. Pradè? Le operazioni che mi sono piaciute di meno sono quelle di Pedro, Boateng e Ghezzal. Sugli altri arrivi sono sempre stato molto favorevole. Poi tanti calciatori hanno dato molto meno di quello che ci aspettavamo. Il centrocampo del futuro con Duncan, Castrovilli ed Amrabat sarà un centrocampo di qualità. La Fiorentina il prossimo anno con un centravanti vero può fare bene”.

