Graziani: “Spezia la squadra migliore da affrontare in questo momento. Fiorentina superiore, ma serve un cambio di modulo”

A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore viola Ciccio Graziani, intervenendo sull’attuale situazione in casa Fiorentina e sulla prossima sfida contro lo Spezia: “Credo che i bianconeri siano la squadra migliore da affrontare in questo momento. Dopo la vittoria contro il Milan potrebbe esserci un’atmosfera particolare intorno alla squadra di Italiano, una specie di sbronza post impresa. Sul valore della squadre e delle rose non ci sono paragoni, la squadra di Prandelli è nettamente superiore. Vlahovic sta trovando continuità, ora vediamo cosa può dare Kokorin. Secondo me un cambio di modulo”.

