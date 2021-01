Graziani: “Squadra meno competitiva di quanto dovrebbe, ma l’unica colpa della società viola è non aver preso una punta”

Dopo la pesante sconfitta di oggi per mano del Napoli a Radio Sportiva è intervenuto l’ex giocatore viola Ciccio Graziani. Queste le sue parole: “Rocco Commisso è una persona onesta. La Fiorentina è una squadra meno competitiva di quanto dovrebbe, ma l’unica colpa che do alla società viola è quella di non aver preso una punta da che garantisca 15 gol. I miei amici mi prendono in giro scrivendomi per messaggio “chiamate lo 06″. Gli sfottò ci stanno”.

