Graziani: “Stadio della Fiorentina? In Italia la burocrazia la fa sempre da padrona. Spero che Commisso…”

Francesco Graziani, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva di un possibile nuovo stadio del club di Rocco Commisso. Queste le sue parole: “Purtroppo in Italia la burocrazia fa sempre da padrona, è un iter che spesso scoraggia tanta gente. Mi auguro che Commisso non si stufi. Tonali? Il Brescia lo ha messo in vetrina e più squadre gli vanno addosso, più aumenta il prezzo. E’ probabile che vada all’Inter. Rimborso degli abbonamenti ai tifosi? E’ un loro diritto, probabilmente ci sarà un dialogo con le società, magari per avere dei voucher per la prossima stagione”.

0 0 vote Article Rating