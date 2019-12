Graziani: “Veretout è un rimpianto. Ho visto l’allenamento viola e c’è una bella atmosfera. Antognoni su Eysseric mi ha detto che…”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani a Radio Bruno ha parlato degli attaccanti viola rivelando le sue sensazioni dopo aver assistito oggi ad una seduta d’allenamento: “Mi sembra chiaro che con Pedro qualcosa non vada. La Fiorentina farà qualcosa in attacco a gennaio. Se Montella non lo mette, vuol dire che non lo vede pronto. Farei un tentativo per Zaza. Al momento Veretout purtroppo è un rimpianto. Questa mattina sono andato a vedere l’allenamento della Fiorentina. Ho visto una bella atmosfera. Ho rivisto dopo tanto tempo Eysseric, Antognoni su di lui mi ha detto: ‘Anche a me non dispiace'”.