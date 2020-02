Graziani: “Vlahovic? Non ho capito perché non si sia presentato sul dischetto la seconda volta. Con il Milan deve ripartire titolare sicuramente”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani a Radio Bruno ha parlato della situazione viola in vista del match contro il Milan di Stefano Pioli in programma sabato sera: “Il Milan sta risalendo la classifica e per la Fiorentina non sarà una partita facile perché i rossoneri sono una squadra tosta. La Fiorentina può anche aspettare la squadra di Pioli e sfruttare le ripartenze. La squadra di Iachini ha ritrovato serenità dopo il risultato di Genova e può giocare con la giusta tranquillità. Vlahovic? Non ho capito perché non si sia presentato sul dischetto la seconda volta. Anche se capisco che i compagni abbiano voluto proteggerlo. Con il Milan farei giocare lui sicuramente. Squadra che vince non si cambia”.